Ny arkitektur i Bruxelles og Belfast inspireret af København

Med inspiration fra Københavns havnefront skal Bruxelles og Belfast gennemgå en arkitektonisk udvikling. Udviklingen skal arkitektvirksomheden Henning Larsen stå for.



De gamle industriområder bliver ikke længere brugt, og derfor er der masser af uudnyttet potentiale at tage fat på for Henning Larsens arkitekter. Ambitionen er at skabe liv i områderne:



– Vi oplever en stor efterspørgsel efter vores løsninger på de bymæssige udfordringer, som tidligere industribyer i Europa står overfor. Fra København ved vi, hvordan havneområder har et kæmpe potentiale, når det kommer til at skabe offentligt liv i en by. Vores vision for både Bruxelles og Belfast er at reaktivere de tidligere industriområder og skabe attraktive, levende fællesskaber der kommer til at bidrager til byernes økonomiske vækst og velstand, siger Jacob Kurek, partner hos Henning Larsen.