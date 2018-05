Nu får København en flydende café

Fra 1. juli bliver det muligt at snuppe en kaffe på en flydende café-ø ud for Kalvebod Brygge.



Projektet bærer navnet "Green Island of Copenhagen" og er en arkitekttegnet flydebro, som er udviklet af to danske iværksættere.



Der er plads til omkring 130 personer på øens godt 250 kvadratmeter. Maden bliver økologisk, og strømmen skal komme fra solceller.



Efter planen skal caféen de kommende tre somre ligge 50 meter syd for promenaden Kalvebod Bølge på den anden side af Inderhavnen.



– Håbet er at få skabt et hyggeligt sted, hvor folk kan komme og nyde København med 360 graders udsigt til vandet. Efter Papirøen blev lukket ned, har vi manglet sådan et sted, siger initiativtager Rasmus Heinesen til TV 2 Lorry.



Du kan læse mere om Green Island of Copenhagen her.