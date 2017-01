Norske stjerners museum for berømte hulemalerier åbner

For 20.000 år siden skabte nogle af klodens første talentfulde kunstnere en række betagende malerier i en klippehule dybt inde i det landskab, som senere blev til Sydfrankrig.

Maleriernes detaljeringsgrad og kraft er så overbevisende, at arkæologerne ved fundet i 1940 først troede, de var nutidige.

Men de fantastiske gengivelser af dyr, som springer henover marker, er forhistoriske, og hulerne i Montignac blev kendt verden over. 20 år senere måtte myndighederne til gengæld lukke stedet af for offentligheden, fordi de besøgendes udåndingsluft ødelagde værkerne.