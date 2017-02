De norske arkitekter Snöhetta har absolut stjernestatus i hele verden, så derfor var det nærliggende for en svensk hotelejer at få dem til at tegne en serie af lukushytter – ti meter over jorden i trætoppene.

Hytterne, som hver er 25 kvadratmeter, hviler på 12 søjler i kæmpemæssige fyrretræer.