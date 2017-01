Makoko Floating School i Lagos, Nigeria, er en flydende bambusskole, som træder til, når et område rammes af oversvømmelser. Her er tre etager, og udover skole kan den flydende konstruktion også fungere som bolig for folk uden tag over hovedet. Bag arkitekturen står tegnestuen NLÈ.

