Murermestervillaen – det 100 år gamle fremtidssikrede hus

Den stormflodssikrede krybekælder

Den altmodische kælder eller krybekælder, der hører til i de fleste murermestervillaer, er ifølge Hans Clement på længere sigt måske hustypens bedste overlevelsesgaranti.

"Jeg kan principielt godt lide et hus med krybekælder, fordi det gør det svært for skimmelsvampene at bide sig fast, og de er noget af det værste, vi kan få i vores bolig. I dag er krybekælderen dog ved at gå helt ud af brug, for det er langt nemmere og billigere at bygge med terrændæk. Men over de sidste 30 år er vandspejlet steget utroligt meget hertillands, så nogle steder står fundamenterne næsten under vand, og isoleringen er blevet våd," bemærker Hans Clement.

Parcelhusets svar på Noahs Ark

"Og når du har sådan et hus, der ligger og sukker nede i vandet, så har du svært ved at undgå svampesporer. Og det ikke lige sådan at løfte et muret hus, ligesom lokalplanerne også som regel har sine højdebegrænsninger. Derfor er det en fordel, at mange murermestervillaer står relativt højt i terrænet. For jo højere du kommer op, jo tørrere vil din bolig være," pointerer Hans Clement.

Så ja - måske er murermestervillaen parcelhusets svar på Noahs Ark.