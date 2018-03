Magisk hotel nord for polarcirklen

Snøhetta slår til igen

Det sidste kan man i hvert fald være sikker på at få, hvis man bevæger sig op til Svartisen Nasjonalpark, som ligger langt oppe i de norske fjelde – sådan cirka på højde med Bodø. Her har man mulighed for at se nordlys, rener, et rigt fugleliv og ikke mindst de imponerende fjelde.

Hotellet er tegnet af den internationalt kendte designgruppe Snøhetta, som – igen fristes man til at sige – har skabt et helt unik bygning både hvad angår arkitektur og funktioner. Hotellet, der er helt rundt, strækker sig ud i en sø, således at man får 360 graders udsyn til bjergene omkring.