Når man ser på biblioteket udefra, ligner det et kæmpemæssigt øje. Det imponerende 5-etagers rum – indrammet af bogreoler der strækker sig fra gulv til loft, udgør øjenhulen, mens det store lysende auditorium i midten af rummet forestiller pupillen. Man må sige, at arkitekterne har haft øje for detaljerne.

© MVRDV / Ossip Van Duivenbode