En af verdens mest kendte arkitekter fylder 100 – og han er dansk

Sydney Operahus skabte karrieren

Det internationale gennembrud kom, da den, på det tidspunkt relativt ukendte danske arkitekt, i 1957 vandt konkurrencen om at tegne operahuset i Sydney. Hans forslag var et brud med alle tidligere konventioner om arkitektur. De færreste ved dog, at Utzons forslag oprindeligt blev kasseret: det var først, da den allerede anerkendte arkitekt Eero Saarinen blev en del af juryen, at beslutningstagerne fik øjnene op for det spektakulære i Utzons projekt.

Konstruktionen af operahuset gik i gang i 1959, men løb allerede fra begyndelsen ind i problemer. Fx havde ingeniørerne store udfordringer med at konstruere de store sejlformede skaller, der udgør tagkonstruktionen – og blikfanget. Derfor udviklede Jørn Utzon en metode, hvor de store betonskaller blev skåret ud af cirkler.

I løbet af de kommende år opstod der flere og flere spændinger mellem bygherren og Jørn Utzon om projektet. Bygherren syntes, at projektet var alt for dyrt, og Utzon var utilfreds med, at mange af hans løsninger blev sparet væk. Det førte i 1966 til et brud, og Jørn Utzon nåede aldrig at opleve den færdigbyggede opera.