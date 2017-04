Interessen for grønne tage boomer

I Danmark ses en voldsom stigning af grønne tage og efterspørgslen skyldes i den grad en teknologisk produktudvikling, der har gjort anlægsprocessen markant billigere.



Det ses både hos private husejere og offentlige bygninger, hvor de traditionelle tagløsninger i stigende grad bliver fravalgt.



”Et grønt tag har den unikke evne, at det optager op mod 50% af et års nedbør og dermed skåner kloaksystemet for en masse vand. Med tanke på de seneste års voldsomme skybrud, som har forårsaget ødelæggende oversvømmelser, er grønne tage en billig løsning på den højaktuelle udfordring, det er at klimasikre vores kloaksystem. Samtidig er det jo enormt flot med et grønt og levende tag. Disse fordele er ved at gå op for forbrugerne og offentlige beslutningstagere, hvilket resulterer i den stigende interesse”.

Ifølge Jesper Staal er modulløsninger fremtiden inden for grønne tage. Modulerne bliver fremstillet på et gartneri, der er afskærmet fra regn og vind. Hermed bliver selve anlægsprocessen hurtigere og nemmere at planlægge.

Derfor er de grønne tage populære



Et hus med et grønt tag skaber en unik atmosfære omkring din bolig.

Taget optager op mod 50% af et års nedbør og skåner dermed kloaksystemet for en masse vand.

Anlægsprocessen er blevet hurtigere og billigere, fordi sedum-taget præfabrikeres i moduler, der nemt kan placeres side om side på taget.

Oftest er de grønne planter på taget sedum-planter, også kaldt stenurt, og de kræver næsten ingen vedligeholdelse. Der findes flere forskellige sedumarter, så du selv kan sammensætte efter hvilke farver, du vil have på taget.



Se, hvordan andre har opfyldt deres drøm om et sted i pagt med naturen nedenfor: