Nogle gange er det restriktionerne, der skaber de smukke arkitektoniske rum. Det er dette infill-byggeri i en forstad til London et godt eksempel på.

Opgaven var bunden. Den udsprang af, at bygherren havde købet en grund i nærheden af sin egen ejendom for at undgå, at et lille landstykke mellem to mure skulle blive overbebygget.