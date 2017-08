Også fra køkkenet er udsigten upåklagelig, omend ikke lige så overvældende som i hyttens glasindfattede parti. På gulvet ligger linoleum.



Samtidig bidrager hyttens mindre spektakulære bagpart til noget vigtigt.

– Når du åbner mod landskabet på denne måde, har du brug for en kontrast. Derfor er der bygget lavere og mere lukket i den anden enden.

Grebet er enkelt, men almengyldigt. Det øger følelsen af at være i en beskyttet atmosfære, og giver dig mulighed for at vælge graden af eksponering selv.

Indenfor i det, man kan kalde opholdsrummet, eller en indbygget glas-veranda, findes to zoner. En dobbeltseng til venstre og et køkken til højre. Her har vi fast grund under fødderne, men fuldt udsyn mod landskabet.

Videre ind er der et afskærmet soverum og bad, og til sidst et halvklimatiseret forrum, et vindfang, som i praksis er hyttens entré.