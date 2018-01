Har du en godsejer i maven?

Det er ikke hver dag, man får muligheden for at købe et af Danmarks historiske godser. Men det er lige, hvad man kan nu, hvor Nakkebølle Gods på Fyn er blevet sat til salg. Det skriver boligsiden Boliga i en pressemeddelelse.

Danmarks dyreste ejendom

Det nuværende Nakkebølle Gods blev opført i 1559, men er blevet ombygget flere gange siden – især i 1879, hvor godset gennemgik en større renovering. Her fik godset sit nuværende udseende, med en hvidkalket hovedbygning, omgivet af tilsvarende sidebygninger. Men bagsiden er i den originale røde mursten/munkesten, hvilket giver godset et spændende udtryk.

Man skal dog være opmærksom på, at det vil kræve en solid opsparing, at rykke familien til de herskabelige omgivelser på Fyn. Prisen for Nakkebølle Gods er nemlig sat til svimlende 90 millioner kroner – hvilket gør godset til den dyreste ejendom, der er i udbud lige nu.