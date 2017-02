En bygning i verdensklasse

Glemt er de seks års forsinkelse – og at prisen blev tredoblet, for Hamborg har endelig fået et nyt vartegn. Og hvilket ét.

Som et isbjerg eller futuristisk skib ligger Elbphilharmonien som et bindeled mellem Europas næststørste havn og selve byen. Lige ved siden af koncerthuset er der så småt ved at være liv i den nye bydel HafenCity, som vil være med til at forøge indbyggertallet med 40 procent de kommende år.

Elbphilhamoniens nederste del var pakhus med salg af kakao og kaffe indtil begyndelsen af 1990'erne. Og det var de schweiziske arkitekter Herzog & de Meurons idé at bruge pakhuset som soklen for en ny koncertsal, hotel og kontorer.

Så projektet har ikke været en del af en konkurrence, men Hamborgs bystyre faldt ganske enkelt for arkitektfirmaets idé. Og det er her ved bygningens fundament, at arkitekterne fører os op ad en rulletrappe, som er nøjagtig formet, så man ikke kan se, hvor den ender.

Undervejs falder lofthøjden lidt, så ens sanser er lettere renset, da rulletrappen drejer om et hjørne, og et kæmpe hul i muren åbenbarer den flotteste udsigt over havnen. Jacques Herzog forklarer, at vinduet var i pakhuset, og at bibeholdelsen er en hyldest til området.