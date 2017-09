Den glemte inka-by i Peru er i sandhed et symbol på inkarigets storhed. Byen ligger i over 2000 m. højde, og er omgivet af meget stejle skrænter. Machu Picchu er et populært rejsemål, som de fleste drømmer om at se. Det er klart rejsen værd, da der er mulighed for at se ud over hele byen og virkelig mærke historien mens man udforsker stedet.

© Pedro Szekely/Flickr.com