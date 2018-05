Smukt arkitektegnet destilleri lader dig komme helt tæt på whisky-produktionen

The Macallan slår til sommer dørene op til et enestående arkitekttegnet destilleri og besøgscenter, The Macallan Distillery and Visitor Centre, ved den skotske flod Spey, der danner de eventyrlige rammer om The Macallans whisky-produktion.

Det nye destilleri er en moderne udvidelse af det gamle destilleri, der har fungeret siden 1824.

På destilleriet er det muligt at opleve produktionen af de eksklusive whiskydråber fra a til z på nært hold.

Det er de internationalt anerkendte arkitekter Rogers Stirk Harbour+ Partners, der står bag det imponerende destilleri.