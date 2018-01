Danskerne sejrer! Skal designe kendt plads i Bruxelles

Dansk arkitektfirma løb med sejren

Det danske arkitektfirma COBE, med Dan Stubbergaard i spidsen, har vundet konkurrencen om, at designe Place Schuman i hjertet af Bruxelles.

– Det er en helt særlig opgave, vi her har vundet, og vi er meget stolte og beærerede. Det er intet mindre end den europæiske plads i hjertet af EU, som vi nu får mellem vores hænder. Her har vi chancen for at designe og bygge et sted, som er mere inkluderende, transparent, tilgængligt og demkratisk end nogle af de andre EU-instutioner, vi kender fra den Europæiske hovedstad idag, Dan Stubbergaard.