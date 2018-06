Ny dansk arkitektur skaber omtale i hele verden

Den borg-ligende kontorbygning hedder "Fjordenhus" og fungerer som Kirk Kapitals hovedkvarter (investor-firma af tre LEGO-brødre). Dog er stueplanen åben for offentligheden.

Landsiden og bygningens stueplan forbindes over fjorden med en lang gangbro. Bygningens helt særlige arkitektoniske udtryk er tegnet med byen i tankerne:

– Vi ønskede at skabe et arbejdsmiljø, hvor vi i designet fremhæver og er inspireret af de kvaliteter, som er vigtige for os: Naturen, lyset, vejret, de skiftende årstider og Vejle Fjord, forklarer Olafur Eliasson.