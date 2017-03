Bjarke Ingels skal tegne et panda-paradis i Zoo

Yin- og yang

Bjarke Ingels tegnestue BIG har sammen med landskabsarkitekterne Schønherr tegnet og designet det helt nye panda-paradis til Zoologisk Have i København - og deres ambitioner er aldeles ikke små. Panda-anlægget kommer til at indeholde to skove og to bakker, der tilsammen skaber figuren yin og yang. Derudover bliver det virkelighedsnære og 4.000 kvadratmeter store panda-bo fyldt med klatretræer, træstammer, planter og klipper, som de to kinesiske pandabjørne kan boltre sig på. Et vandfald, et bassin og et vandløb har BIG og Schønherr også tænkt ind i planerne - det er nemlig vigtigt at de to store pandaer føler at de lever i deres naturlige habitat, da de dermed vil trives bedst.