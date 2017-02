Nu er det blevet tid til et nyt domicil i de naturskønne omgivelser ved Brembo-floden og Alperne.

Dels skal fabrikken strømlines, og samtidig opføres her museum og undervisningsfaciliteter, så besøgende kan lære om mineralvandets 30 år lange rejse fra udspringet 400 meter under jorden.

De nye bygninger bliver formgivet af danske Bjarke Ingels Group.

Det er netop blevet offentliggjort, at det 17.500 store domicil ligger i BIGs kyndige arkitekthænder.

© Bjarke Ingels Group