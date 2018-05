Bjarke Ingels Group har lavet den ultimative skovhytte

I en skov en hytte lå...

Bjarke Ingels har i samarbejde med en anden dansk arkitekt, Søren Rose Studio, skabt et lillebitte hus for Klein, der specialiserer sig i at lave netop bittesmå huse.

Den skønne lille hytte kan bestilles til levering over alt i verden inden for 6 måneders tid, skriver Klein på sin Instagram-profil.

Hytten er designet med fokus på vandforbrug og solceller, så det er både bæredygtigt og selvforsynende.

Klein lader dig personliggøre din A45 med materialevalg, finish og funktioner, inden du bestiller til levering - uanset hvor i verden du bor.