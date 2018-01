Arkitekttegnet perle med ørkenudsigt

Fransk Lloyd Wrights sidste hus til salg

Med udsigt til solnedgangen over ørkenen i Arizona, USA, ligger et helt unikt hus, som nu er til salg. Huset er tegnet af stjernearkitekten Frank Lloyd Wright, og er faktisk det sidste hus fra hans hånd, der blev bygget. Salgsprisen for det knap 280 m2 store hus ligger på 3,25 millioner dollar – ca. 19,5 millioner kroner. Hvilket faktisk ikke er så pebret, som det lyder, når man tager arkitekten, beliggenheden og størrelsen i betragtning.