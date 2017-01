Arkitektstuderende bygger små hytter tilpasset landskabet i Colorado

Konstruktionen af bygningerne er designet til at blende ind i fyrreskoven og på den måde minimere den visuelle effekt. Boligerne er løftet fra jorden ved hjælp af korte metalsøjler med betonfundamenter. Konstruktionen af hytterne er belagt med plader af varmvalset stål, som skaber en facade, der ikke kræver stor vedligeholdelse.

Grundet Leadvilles gennemsnitlige årlige temperatur på 1,6 grader er hytterne designet til at være beboelige i selv ekstremt kold vejr. De studerende har i deres konstruktion af hytterne fundet inspiration i den sneisolations logik, som ligger til grund for quinzees, som er små ly skabt af udhulede snebunker. De flade tage er derfor designet til at kunne holde på sneen om vinteren.