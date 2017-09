7 utrolige arkitekttegnede skønheder i København

Tietgenkollegiet

Det særprægede kollegie med den dynamiske facade huser 360 lejemål, og er yderst populært. Populariteten opstår både på baggrund af dets fantastiske beliggenhed ved to af byens universiteter, og videre fordi et af kollegiets kendetegn er et tæt forhold mellem det private og fælles rum. Den interessante cirkulære bygning er udtænkt og tegnet af Lundgaard og Tranberg, og udmærker sig gennem både dens konstruktion og udsmykning.