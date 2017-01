10 vilde bygningsværker du kan glæde dig til i 2017

Chaoyang Park Plaza, Beijing, Kina

Chaoyang Park Plaza er et område i Beijing med skyskapere, kontorbygninger og pladser, udformet som et landskab. De forskellige bygninger er designet til at efterligne bjerge, bakker og søer. Tårnene på billedet er inspireret af et bjerglandskab og lobbyen er iscenesat med både naturlyde og planter. Det kinesiske arkitektfirma, MAD Architects står bag.