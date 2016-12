10 fantastiske arkitekturprojekter der integrerer naturen

Udgravning af Central Park

Dette projekt er faktisk et forslag til en ændring af den velkendte Central Park, der ligger midt Manhattan i New York City. Forslaget vandt utroligt nok førstepladsen i eVolos årlige højhuskonkurrence, selv om det ikke just kan kaldes et højhus, men nærmere en “multifunktionel hybridmegastruktur”, hvilket er lidt af en mundfuld.

Central Park er Manhattans største grønne område, men på grund på af beliggenheden er det faktisk et fåtal, der har mulighed for at benytte området hver dag. For at gøre det mere tilgængeligt kom Yitan Sun og Jianshi Wu på en idé, der går ud på at grave ned til grundfjeldet under parken.

Det er svært at sige, hvad det skal gøre, men det er uden tvivl et anderledes og spændende forsøg på at forene byliv og natur.