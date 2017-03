10 af de flotteste broer i verden

Tower Bridge – London, England

Tower Bridge danner vej over floden Themsen og forbinder bydelene Tower Hamlets og Southwark. Broen blev udført i 1894 og var dengang drevet af dampmaskiner når broen skulle hejses for at skibene kunne sejle igennem. I dag foregår det elektrisk og der skal sendes en skriftligt anmodning dagen før, for at få åbnet broen.