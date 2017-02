Professionel blomsterbinderi i Helsinki

Seminar for blomsterbinderi

Sneen lå højt, og kuldegraderne under frysepunktet, da jeg ankom til Helsinki i selskab med min assistent André. Anledningen var det store seminar på blomsterskolen i Keuda nord for Helsinki. Emnerne var buketbinderi, brudebinderi, Body Pieces samt brugen af farver. Temaerne var en udfordring for de fleste, trods der var et højt fagligt niveau.

Deltagerne kom fra det meste af Skandinavien, nogle er dommere på internationalt niveau, nogle rutinerede blomsterdesignere, og andre blomsterdekoratører. Men fælles for dem alle er, at de kommer for at lære og forstå mit design og mine teknikker, og få inspiration med hjem, både til de daglige buketbinderier og større installationer. Mine temaer er baseret på den enkle nordiske stil i et stramt grafisk design, og materialerne et miks af årstidens blomster og grene. Forventningerne til et seminar som dette er høje, og jeg bruger meget tid på mine forberedelser; hvad vil jeg vise, hvordan vil jeg vise det, og hvordan kan jeg overraske og inspirere kursisterne med noget nyt.

Seminaret var opdelt i moduler, det første med 65 elever, og det andet med MasterClass og derudover et specielt kursus for finske blomster-dommere. Men uanset hvilket niveau jeg underviser på, er der altid visse fællesnævnere. Der er altid nogen, der har glemt et stykke værktøj; vi har blomster parkeret i spande overalt i undervisningslokalet; der er blomsterblade på gulvet og stemningen svinger fra koncentreret koncentration til løssluppent sparring og hyggesnak.