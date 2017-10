Inspiration og ideer fra den botaniske have

Så forsvandt sommeren, ja, jeg fristes til at sige i et regnskyl! Der har heldigvis også været lune sommerdage, som jeg har nydt i fulde drag med min familie. Vores ferie var på to hjul, hvor vi trådte i pedalerne og kørte (næsten) Fyn rundt. Den skønneste oplevelse. Sommeren har også budt på rigtig meget blomsterarbejde og flere seminarer., workshops og demo´er. Du får her inspiration og ideer fra både den botaniske have i Chicago, den svenske slothave på Sofiero og lidt julehemmeligheder

Der skulle gå et år fra invitationen poppede op på min mail, til jeg stod i Chicago lufthavn klar til afhentning. Ja, det lød så spændende, og jeg var straks klar. Invitationen kom fra amerikanske Louise Monroe, som for et par år siden deltog i et af mine kurser her i København. Louise Monroe var på daværende tidspunkt Vicepresident i The Garden Club of America, og hun har siden arbejdet på, at invitere mig til at undervise i USA. Det blev så i sommeren 2017 at det lykkedes med første invitation.

Kæmpe oplevelse

Organisationen The Garden Club of America er landsdækkende, og invitationen var til den botaniske have i Chicago. Det var en kæmpe oplevelse at opleve den Botaniske Have. Det er virkelig en fantastisk Have uden sidestykke. Haven er indrettet i 27 fortryllende haverum, der er små fine øer, vandhaver, og blomster, planter og fugle jeg aldrig har set før. Det hele fordelt på 385 acres. Heriblandt også en omfattende udstilling af bonsai træer. Min blomsterdemonstration og workshoppen blev afholdt i lokaler i Den Botaniske Have hovedbygning, og der var totalt udsolgt til begge arrangementer. Jo, indrømmet, jeg havde lidt kriller i maven.

Inspiration og overraskelser

I min blomsterverden kaldes det bare for en ”demo” - slang for en blomsterdemonstration -, og det er her man viser hvad man kan designe med blomster. Til en workshop, matcher jeg altid min undervisning til deltagernes niveau, og med hensyntagen til materialer, sæson og kultur. Begge dele kræver meget forberedelse, timing og indkøb. Nogle varer køber jeg online i samarbejde med organisationen eller virksomheden i det land jeg besøger, og noget køber jeg lokalt dagen før. Det er altid spændende at se, hvilke blomster og materialer der findes i det lokale blomstermarked. Der er så nogle ting jeg ikke vil undvære i mit arbejde, og jeg er altid helt opdateret på hvilket grej jeg skal have med hjemmefra. F.eks. findes der ikke sort blomstertråd i USA, men grøn. Jeg arbejder ikke med grøn tråd. Jeg vælger altid sort tråd, da den lægger sig mere elegant ind i blomsterarbejdet. Nogle gange tænker jeg, at security godt nok må undre sig, når mine kuffert kører gennem båndet i lufthavnen med alle de, mærkværdige ting jeg rejser med - ståltråd, limpistol, trådspoler, pinde, sakse, blomsterknive, hobbyknive, clipsmaskiner og meget andet.

Min store demo inddelte jeg i tre meget forskellige temaer. Det ene farverigt med meget rødt orange, rosa, gult mikset med fersken, coral, og sorbetfarver. Andet tema i mine signaturfarver grøn og hvidt, og det tredje tema havde tyngde og drama i lilla og mørk bordeaux, perler og masser af fjer. Jeg var meget opmærksom på at vise mit amerikanske publikum, hvordan jeg arbejder med farverne, skaber former og balancerer arbejdets proportioner. Nogle af mine arbejder var mere end 1 ½ meter høje. Jeg vidste at flere af deltagerne arbejder med Hoteller og Eventstyling, og ofte mangler ideer og inspiration til de store arbejder med stor fylde, højde og wauw-effekt. Helt ekstraordinært fik jeg lov til at følges med gartneren rundt i den botaniske have, og plukke i havens overvældende udvalg af smukke, specielle og sjældne blomster, græsser og grene. Det gav virkelig lige det der ekstra delikate touch både til mine binderiarbejder.

Deltagere fra flere stater

Mere stilfærdigt gik det for sig på workshoppen dagen efter, hvor blomsterdekoratører og amatører fra flere stater deltog. Nogle havde kørte i timevis for at deltage! I USA findes der ikke en decideret blomsteruddannelse, så her lagde jeg stor vægt på, at dele ud af brugbar viden om teknikker og binderi. Her var så stille, at man nærmest kunne høre ståltråden arbejde. Vi bandt buketter, og flettede græsser på træstubbe, hvor blomsterne blev placeret i reagensglas. Alle teknikker var nye for mine elever.

Gennem dagens undervisning opdagede jeg til min forfærdelse, at deltagerne uden undtagelse klipper blomsterstilken med en saks! Når blomsterstilken klippes mases porerne i stilken, og blomsten kan ikke suge vandet optimalt. Hvis den derimod snittes skråt med en skarp blomsterkniv bevares porerne intakt, og det forlænger blomstens og bukettens levetid. Jeg må jo nok indrømme, at selvom jeg virkelig forsøgte, havde jeg ikke den store succes med at præsentere blomsterkniven som et arbejdsredskab. Det er ikke kutyme, og ikke en del af blomsterdekoratørarbejdet i USA. Det har jeg så tænkt lidt over……

Til gengæld var det en stor succes med det skandinaviske indslag med dekorationen på træstub. Flere frivillige havde hjulpet til med at få fat i mine ønskede træstubbe, og gøre dem klar til brug. Der var dog med vilje stadig huller, der skulle bores med en boremaskine - en god måde at skabe dialog med eleverne, og eleverne imellem.

Både til inspirationsdemoen og workshoppen er der seriøst meget forarbejde. Heldigvis oplever jeg ofte, at der melder sig mange frivillige, da det er yderligere undervisning for dem, og for mig en kæmpe hjælp. Og der kom virkelig mange, både professionelle blomsterdekoratører og amatører, der hjalp til med at tråde diverse materialer til mine binderier, grene, perler, græsfjer, fjerne blade af blomsterne, tråde fjer på ståltråd, fylde vaser, hente materiale og meget, meget andet.

Sommer på Sofiero

Vel hjemme igen i dk var jeg allerede i gang med næste store arrangement. Udsmykning af Sofiero Slot i Sverige. En kæmpe opgave, og heldigvis var publikum lige så begejstrede i år som sidste år. Jeg fik den store ære og opgave i anledningen af Sofiero´s 100 år jubilæum i 2016 , dels at skabe et stort Flowershow, samt at udsmykke Slottet og bidrage til Slotshaven. Det var en meget stor opgave, og jeg nød hvert et sekund. I al beskedenhed: det blev SÅ flot!! Jeg blev derfor også så glad, da jeg og mit team igen i år blev spurgt om vi ville stå for blomsterarbejdet på trappen på Sofiero Slot, og være med til forvandle slotshaven til en oplevelsesrig blomster- og haveoplevelse.

Sidste år arbejdede jeg med Prinsesse Sofies yndlingsfarve lilla i anledningen af 100 års jubilæet. I år arbejdede jeg med bygningens mange farver, og valgte at trække dem med ned på trappen, og at arbejde med de former slottet har - runde kupler, karnapper, søjlerne fra bygningen og skorstenene. Et stort arbejde, vi arbejdede i 2 dage - 10 M/K. Udover den store slot udsmykningen ønskede Sofiero en udstilling af blomsterhatte og headpeices. Jeg præsenterer en kollektion på 10 forksellige design i det fine gamle drivhus, hvor jeg havde min egen udstilling i forbindelse med Sofieros udstilling.

Juleforberedelserne starter i udlandet

Julen 2017 starter allerede i februar, hvor jeg tager på messer i Europa og kigger på farver og det nye pynt. Et af de populæreste samtaleemner under arbejdet på Sofiero i august var, ja, julen og den kommende indkøbstur til Holland. Jeg glæder mig til denne tid - elsker alle naturmaterialerne, glimmer og nye designideer.

Det er en tid hvor vi arbejder med mange flere materialer, ikke kun snitblomster som vi bruger meget hele året, men gran, mos, kogler, kugler, lav, grene, glimmer, lys og meget, meget mere. Jeg kan hviske, at rød altid er en populære julefarve, og i år i nyt selskab, samt at natur og grøn spiller en stor rolle - den grønne farve i forskellige grønne nuancer glæder jeg mig til at arbejde med. Jeg ser også frem til mikset med den delikate karry-gule farve i samspil med elegant guld. Mine egne favoritter? Hvid, natur, birk, guld sølv –uh! glæder mig.