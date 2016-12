Blomsterdesignerens år

Året 2016 var året hvor jeg fik æren af at bidrage med juledesign for tredje år i træk på BO BEDREs juleforside, og året hvor jeg kan prale af at være ambassadør for Lyngby Porcelæn – elsker deres vaser. Den elegante slanke form skaber den perfekt buketvase.

Det har været et fantastisk succesfuldt år for firmaet både i Danmark og på internationalt plan. Det betyder, at jeg allerede har haft mega travlt med at planlægge de mange kommende opgaver i et så detaljeret omfang, at jeg allerede nu er booket fuldt op i 2017 – ja faktisk flere år frem i tiden. Vildt!