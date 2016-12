Vær med i fordelsklubben for abonnenter

VIL DU HAVE BO BEDRE HVER MÅNED?

Få et tilbud på 3,6 eller 12 måneders abonnement her. Brug vores kundeservice, se saldo på dit abonnement, find information om dit abonnement, ændring af adresse, ændring af betalingsperiode, tilmelding til betalingsservice og få svar på de mest almindelige spørgsmål her.



Du er også velkommen til at kontakte os skriftligt eller telefonisk på:

Benjamin Media,

Finsensvej 6 D

2000 Frederiksberg

Att.: Kundeservice.

Telefon: 39103001, automatisk betjening døgnet rundt.

Personlig betjening: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-14.30.