Kreativt brug af materialer – spændende udstilling i Kerteminde

Besøg den spændende udstilling CHROMA i Kerteminde.

Chroma, som på græsk betyder farve, er både udstillingens navn og tema. Hvert rum der udstilles i, har hver sin farve og hver sit citat som understøtter rummet. Værkerne integrerer med hinanden, og udstillingens tema, farve, er den røde tråd igennem rummene.

Fælles for alle fire kunsthåndværkere er, at de lægger meget tid og ære i selve processen, med stort fokus på, at lade materialerne være stjernen i værket.

Ferniseringen finder sted d. 5. September fra kl. 17-19, og udstillingen fortsætter frem til d. 1. Oktober, tirsdag-søndag kl. 12-16. Toldboden Strandgade 3 5300 Kerteminde.

Udstillingen spænder over forskellige fagområder, hvor forskellighederne supplerer hinanden samt skaber kontrast og vækker nysgerrighed.

Nedenfor får du en smagsprøve på, hvad de 4 talentfulde kunsthåndværkere har at byde ind med.