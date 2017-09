Solgt til 1,5 millioner: Sjældne Finn Juhl møbler fundet i sommerhus

Skulpturelt unika sofabord med stel af teak. Udført som specialbestilling 1945 af snedkermester Niels Vodder. Hammerslag: 580.000 kr.

Det fantasifulde bord vidner om Juhls enestående forståelse for både former og farver. Kjelgaard var klar over, at bordet havde eksisteret, men var dog i tvivl om, hvor vidt det var gået tabt i årenes løb. Derfor var det til stor begejstring, at bordet viste sig til auktionen.