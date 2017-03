NR. 4 APRIL 2017 · UDELIV, ARTIKTEKTTEGNEDE TRÆHUSE OG TIPS TIL ET GRØNNERE LIV

LEDER: RUM UNDER FORANDRING

Sneen regnede væk i går, og der er forår i luften og i hjernen. Vintergækkerne er allerede ved at trække sig tilbage igen, og skovbunden har bittesmå grønne spirer, som om nogle uger vil forvandle sig til tæpper af anemoner – lidt af et mirakelsyn hvert år, se i øvrigt side 148 i denne udgave. Jo, en af glæderne ved at leve et sted på Jorden med fire skiftende årstider er at se frem til, at en ny banker på.

Her hvor jeg sidder og skriver, er der udsyn til naboen, som ellers effektivt er gemt, når det grønne om lidt dækker udsigten. Lille-Christiania, kalder vi spøgefuldt naboens areal, for over de seneste 10 år er der næsten årligt dukket et nyt lille skur eller pavillon op, så lige nu er der syv små sorte huse, som familie og venner overnatter i. Tit efter at man har siddet hyggeligt om et bål i de sene aftentimer.

Grundlæggende er det en rigtig god idé at lave sådanne mange små private områder, ikke mindst qua udsagnet om, at gæster lige som fisk lugter efter et par dage ... Sådan har vi også i mit hus etableret en afdeling med eget toilet og bad, så man kan trække sig tilbage, hvis man har lyst til det. Orangerier, drivhuse, pavilloner og uderum står højt på manges ønskesedler, og vi har allerede mange gange her i magasinet vist skønne eksempler på disse og også i dette nummer fx på forsidebilledet.

Det ser p.t. ud til, at det lovmæssigt bliver lettere at opføre små huse på ens grund, uden at kommunen skal ind over med en byggetilladelse. Hvis man ikke vil have en nabo på nakken, må det tilrådes alligevel at overholde reglerne for, hvor mange meter der skal være til skel, højde på bygningen osv. Jeg vil dog hylde ideen om at etablere flere små ego-rum. De er nemlig et symptom på en udvikling. Mange af os har indrettet os med store fællesrum, hvor stue, køkken, spisestue og hjemmekontor fusionerer ind i hinanden, og dermed er der ret selvfølgeligt opstået et behov for at finde et område, som er ens eget. Måske også fordi det, der underholder os, ikke længere er et fælles anliggende. Som jeg noterede mig i dagspressen, mente én, at den værste slags af utroskab ikke er af seksuel karakter, men derimod hvis den ene part i et parforhold kommer til at se næste afsnit af en fælles TV-serie, uden kæresten er der ...

Det faktum, at TV’et ikke længere er centrum i hjemmet, og at vores arbejdsliv smelter mere og mere sammen med privatlivet, stiller nye krav til vores hjem. Flere får brug for skriveborde, hvis man ikke vil sætte sig ved spisebordet. Den unge generation bruger dog mest sengen som skrivebord – det viser undersøgelser af, hvordan gymnasieelever laver deres hjemmeopgaver. Computere, iPads og mobiltelefoner har afgørende indvirkning på indretningen af vores hjem.

Fleksibilitet og åbenhed er løsningen, når vi mennesker er splittet imellem det fælles og det egocentrerede, og det spiller også ind, hvor introverte eller ekstroverte vores personligheder er. Et selskab (eller en familie ...) kun med ekstroverte medlemmer er sjældent vellykket, ja, kan være ret så enerverende. Der er jo pludselig ligesom ikke plads til en selv! Vi mænd har jo heldigvis altid toilettet som vores frihedshelle. Og det bruger vi gerne i lang tid. Giv os hellere et andet frirum. Fx udendørs.

Velkommen til et forårsnummer som kredser om ideer til et skønnere udeliv. Husene, vi viser i dette nummer, er næsten alle bygget i træ og har mange fine løsninger på det område, der er placeret mellem haven og boligens indre. Terrassen er blevet et statussymbol – indrettet som var det en stue og dertil udekøkken, stor grill, gerne en pizza-ovn, eller som nogle af mine venner har valgt, en frituregryde. Og hvert år præcis nu håber vi, at vi får rigtig mange timer derude i den fri luft. Jeg ved, hvor nogle af mine skal tilbringes. Jeg elsker min hængekøje. I princippet kunne der vel godt være to i den, men i virkeligheden ikke. Når man har fundet sit ego-rum, må man forsvare det.