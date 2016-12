Nr. 1 januar 2016 · trends

CHEFREDAKTØRENS LEDER:

Gnagssangen 'Slingrer Ned Ad Vestergade', husker jeg tydeligt, da jeg studerede i Aarhus i begyndelsen af 1980erne. Uden det havde noget med alkohol eller andre rusmidler at gøre ... Musikalsk var jeg nu mere til Anne Linnet Band, Sanne Salomonsen og den slags, men Gnags ramte lyden af Aarhus i de år. Som det lyder i sangen: Der er en masse tomme huse, og en masse uden boliger, mod centrum, hvor det hele bliver uroligere og uroligere.

Dengang var der både i Aarhus og København masser af ubeboede huse – en del i rigtig slem tilstand. Slumstormere og bz-bevægelsen forsøgte hver for sig gennem årtierne at rette søgelyset på problemet, uden det vel er deres fortjeneste, at begge byers boligmasse i dag står i ret god tilstand. Aarhus oplever i disse år en meget stor tilstrømning af nye beboere, som tiltrækkes af en by i absolut topform, samtidig med at den er hyggelig. På min egen mindernes boulevard sprang jeg efter nogle år på universitetet til at studere videre på Danmarks Journalisthøjskole, som lå længere ude i byens periferi, og hvor jeg, der kom fra en lille by i Midtjylland og syntes, at Aarhus var en stor by med en masse muligheder, så havde mine medstuderende fra København et noget andet syn. De kunne ikke komme hurtigt nok hjem med toget på weekend. For dem var det en lille provinsby, som de havde et meget overbærende smil tilovers for. Måske havde de lidt ret dengang, men jeg vil påstå, at sådan er Aarhus ikke længere. For sådan en som mig, der flyttede til København efter studenterårene, er det en stor fornøjelse at komme til smilets by, som da jeg senest i november besøgte byen i forbindelse med et vellykket læserarrangement hos Rigtig Kaffe. Nu har centrum i Aarhus jo altid heddet midtbyen (det siger man ikke ustraffet om Københavns centrum ...), og den byplanlægning, der er foretaget de seneste to årtier, har meget klogt inddraget havnen som en vital del af byen. I 2011 besluttede kommunen, at Århus skulle hedde Aarhus, så man med et knips blev mere international, selv om udlændinge nu siger ar – og der er nu ikke mange sår i byen nu, hvor man kan bryste sig af at være på listerne som en af verdens mest interessante (hemmelige) byer. Aarhus Kommune har taget ved lære af alt det, der gik galt på havnefronten i København. Hertil kommer kulturinstitutioner som er på et internationalt højt niveau. Fx kunstmuseet ARoS, som vil blive udbygget de næste år, og Moesgaard Museum, der er en arkitektonisk perle. Også restaurantlivet blomstrer, og nu endda med Michelin-stjerner, og da vi i efteråret uddelte vores Design Awards, blev det også en aarhusiansk butik, der blev kåret som Danmarks ypperste. Ejerens egne kvadratmeter kan du besøge i dette nummer. Plus en lejlighed ved havnefronten, og så får du også de bedste adresser i byen lige nu. Så hjem til Aarhus, som det hedder i en anden popsang. Det er vi sikkert mange, der vil nynne, når vi i 2017 kører forbi byskiltet. I al fald skal byen og dens beboere have al mulig held og lykke med det europæiske kulturår.