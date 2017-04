Kom med til designaften om ude/inde-møbler

De har begge succes på verdensmarkedet – designudtrykket er forskelligt, men Sika-Design og Cane-line producerer møbler i høj klasse. Grundlaget er for dem begge produktioner af have- og udemøbler, men de har de seneste år bevæget sig ind i hjemmet med design, der kan bruges både inde og ude. Cane-line har mere end 25 års erfaring og eksporterer til flere end 90 lande. Sika-Design er en familieejet virksomhed, som blev grundlagt i 1950. Firmaet har med stor held de senere år sat markante design i produktion af nogle af Danmarks mest kendte arkitekter og designere fx Nanna Ditzel og Arne Jacobsen. Cane-line og Sika-Design deler tag i begge firmaers hovedsæde i Rynkeby på Fyn. Og det er en oplevelse at se! BO BEDREs læsere vil under besøget høre historierne om begge producenter og se de allernyeste design. Samtidig vil trendekspert Mads Arlien-Søborg fortælle om de seneste trends i boligen, hvor uderummet inddrages, og hvordan de flydende grænser mellem ude og inde stiller krav til vores indretning.





PROGRAMMET:

Kl. 18.00 - 19.00 ankomst og spisning i Sika-Design showroomKL. 19.00 - 19.45 foredrag i kantine med Mads Arlien-SøborgKL. 19.45 - 20.30 Besøg i Cane-lines showroom med kaffe og sødtKL. 20.30 Tak for i dagDer vil være goodiebags til alle. Det koster 75 kr. pr. person at deltage.