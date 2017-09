Først til mølle | Originale værker til 300 kr.

Over 600 dygtige etablerede kunstnere har skabt en række originale værker i A4 størrelser, som nu sælges til billige priser. De udstilles under GOT IT FOR CHEAP, som under Copenhagen Art Week inviterer til fælles udstilling i butikken Soulland.

Tanken bag denne udstilling er, at give folk en mulighed for, at købe originale værker af etablerede kunstnere, som under normale omstændigheder ville være udenfor deres prisklasse. Videre vil det også give nyere kunstnere en mulighed for at udstille deres værker. Alle værker er originale og er sat til 300 kr. stk.

Der er ingen forhåndsvisning, det er efter først til mølle princippet, så sørg for at møde op d. 2-3. September mellem henholdsvis kl. 11-18 og 11-16 i Soulland, Gammel Kongevej 41.

Lad dig blive inspireret

Blandt de udstillende kunstnere er: Morgan Blair, Anja Salonen, Royal Jarmon, Charlie Roberts og Johnny Abrahams - herunder finder du billeder af tidligere værker af de dygtige kunstnere.