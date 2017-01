Det nye BO BEDRE er på gaden - med fokus på boligformer, badeværelser og skøn keramik

Chefredaktørens leder:

LIVETS MØBEL

I Ionescos skuespil Stolene fra 1952 bliver livets gang fremstillet som tomme stole, der stilles op til et foredrag og tages væk igen, uden at der er sket noget. En absurd venten på intet. Ja, ikke ligefrem et skuespil man bliver glad i låget af, men stolen bliver brugt symbolsk, for af alle møbler er det stolen, vi mennesker knytter tættest kontakt med gennem livet – Wegner sagde, at stolen står mennesket nærmest – og vi ved godt, hvilken én vi sidder godt på eller i, og hvor rædselsfuldt et middagsselskab kan opleves alene af den grund, at man sidder på en pind. Og hvis stole kunne tale, kunne de sikkert fortælle røverhistorier om de bagdele, der gennem livet har varmet sædet op eller slidt dem ned.

Stole kan symbolisere magt. Endda være frygtindgydende. Tænk på tronstolens ophøjede udseende, vel allerstærkest udtrykt i den jerntrone skabt af sværd, alle de stridende slægter begærer i tv-serien Game of Thrones.

Men også i mange danske spisestuer så man – og ser stadig – at kun to stole har armlæn ved bordenderne. Til husets herre og frue, så kan resten sidde lidt mindre fint. For stole kan være magtfulde og morsomme på samme tid, sådan a la min stol er større end din. Som Charlie Chaplin viser det i filmen Diktatoren, og som instruktøren Francisco Negrin i sin tid stjal til iscenesættelsen af Händels opera Julius Cæsar, hvor titelpersonen kappes med skurken – begge kontratenorer – om, hvem der har den højeste tronstol.

Stole handler også om sundhed. Undersøgelser viser, at danskerne sidder ned 10 timer om dagen, mænd lidt mere end kvinder og måske også derfor med lidt færre gennemsnitsleveår. Ja, fedtomslutningen af de indre organer kommer ikke af sig selv, så den gode stol er både en rigtig god ven og en fjende.

Alle disse strøtanker fordi jeg var til åbning af Designmuseum Danmarks nye udstilling The Danish Chair – An International Affair. Museer er jo allerbedst, når de kan sætte tanker og refleksioner i gang. Og det gør udstillingen med 110 især danske stole fra 1920-1970 effektfuldt og flot iscenesat i en lystunnel.

Jeg synes, det er klogt ikke kun at vælge danske stole, for det er i selskabet af de store samtidige som fx Eames og van der Rohe, at de danske stole viser, at de hører til i supereliten. Det glædede mig at se, at en af Jens Risoms stole var blandt de 110 stole – især da jeg dagen efter erfarede, at han netop var død 100 år gammel i USA.

Om verdens bedste stol er skabt, er et individuelt spørgsmål. I al fald stræber designere stadig efter at tegne den perfekte. Ludvig Mies van der Rohe sagde det sådan: ”Stolen er en meget svær genstand. Alle, som har prøvet at lave én, ved det.

Der er uendelig mange muligheder og problemer – stolen skal være let, den skal være stærk, den skal være komfortabel. Det er næsten lettere at bygge en skyskraber end en god stol”. Og derfor vil vi se nye stole blive udtænkt og designet også de kommende år. I næste nummer af BO BEDRE viser vi dig vores favoritter lige nu. Indtil da, god fornøjelse med et februarmagasin, hvor jeg især vil fremhæve familien, der er flyttet sammen i et generationskollektiv. Netop for at stolene ikke skal stå tomme.

God fornøjelse!