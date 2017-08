Hold dig opdateret – se de nyeste trends fra Formland Autumn 17

Den flotte og enorme messe fyldte 10 haller i Messecenter Herning med god stemning, de nyeste trends indenfor design og interiør og i alt 12.288 besøgende fra 38 lande. Formlands succesfulde messe skyldes, i følge flere af de besøgene, det personlige møde:

– På Formland har jeg også mulighed for at mødes personligt med de mennesker, jeg møder online. At mødes ansigt-til-ansigt med ens forretningspartnere har stor betydning for kvaliteten af samarbejdet, så det betyder meget for mig., Helene Stolzenberg, NORDliebe.

Dette personlige møde i form af messen Formland, har nu gennem de sidste 33 år samlet fagfolk under et tag. Fælles for de besøgende gælder, at de alle har en stor kærlighed for interiør og design, samt en lyst og passion for at blive opdateret omkring de nyeste trends.