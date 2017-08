Her bliver produceret alt fra videokunst, maleri, foto og digtsamlinger til skulpturer, møbler og balkjoler

Få et unikt og spændende indblik i kunstens maskinrum – hvordan bliver kunsten til, og hvem står bag? Dette får du mulighed for at få svar på, når Fabrikken for Kunst og Design inviterer indenfor. Fabrikken huser i alt 53 atelierer, og ved denne begivenhed kan du møde nogle af Danmarks fremtrædende og arbejdsomme samtidskunstnere.

Her finder begivenheden sted:

Fabrikken for Kunst og Design – d. 3. September 2017.

