Vil du også have BO BEDRE til under 17 kroner?

Men hvad sker der så, når jeg har bestilt de 6 numre?

Du har måske hørt at det er svært at afmelde sig igen, men det er det altså slet ikke. Se bare her:

Det første magasin lander i din postkasse torsdag den 27. april.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement - enten ved at logge ind på kundeservice.nu eller ringe til os.

Opsiger du efter modtagelsen af alle 6 numre, skal vi have opsigelsen senest 5 dage efter, at du har modtaget dit seneste magasin. Det vil sige, at du senest skal opsige dit abonnement den 26. september, hvis du ikke ønsker at få tilsendt flere magasiner.

Hvad bruger du 99 kr. på i denne måned?



Noget, der har samme effekt?