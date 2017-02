Skab personlighed i dit hjem med massevis af farver

Gulvtæppe

Et farverigt gulvtæppe giver hele rummet masser af farver. Du kan placere et farverigt gulvtæppe i dit badeværelse eller i din gang for at skabe mere liv. Du kan også placere tæppet under dit spisebord eller sofa og sofabord, for at markere et bestemt område i dit hjem.Farverigt gulvtæppe fra HAY. 4.923 kr. v/