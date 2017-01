Sådan kan du bruge din bakke til meget mere end det sædvanlige

I entreen

I din entré kan du benytte din bakke som et samlingssted, for de ting der hører til i her; eksempelvis nøgler. På bakken kan du placere en skål eller en mindre bakke, som opdeler rummene, hvor der er plads til småting. På bakken kan du også stille en blomst, som får entreen til at virke mere livlig og farverig.

Her er vist fire bakker fra HAY, hvoraf de tre små bakker, er placeret nede i den store bakke, for at lave en rumopdeling.

Vejledende pris fra 89 kr.