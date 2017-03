Du gætter aldrig hvilken ikonisk bolig, vi har fået fingrene i!

Oprindelig var dette hus en toplansvilla, men familien har blandt andet fået bygget en ekstra etage på ved at hæve taget.

På den sidste etage, hvor der er vinduer til alle sider, har forældrene deres soveværelse med eget bad. En etage kun til de voksne for sønnen Theo har hele førstesalen for sig selv.

Selvom det har været et meget stort projekt for familien, er de i dag virkelig glade for at de gjorde det.