Det her er verdens bedste gave

Juletid er gavetid

Serveringsskål, bodylotion, kashmirtrøje, øreringe, portvinsglas, uldsokker, ansigtsskrub. Listen til julemanden (eller familien) er lang for de fleste.

Men hvad skal man egentlig gå efter for at skabe allermest glæde juleaften? Vi har en idé – og du får den lige her. Sammen med 5 gode grunde til at du skal give lige netop den i gave.

Spændt? Okay - lad os løfte sløret med det samme. Verdens bedste gave er naturligvis:

Et gavekort til BO BEDRE! Og begrundelserne får du lige her:

1. En gave, der kan huskes

Helt ærligt – efter 14 dage, hvem kan så huske længere finde rundt i de mentale til-og-fra-kort fra julegaverne. Hvem gav cremen? Og hvem gav skiundertøjet? Og hvem tænker i det hele taget på det som gaver. Det hele forsvinder jo ind i hverdagslivet.

Et magasinabonnement er bogstavelig talt gaven, der bliver ved med at give – til glæde for modtageren længe efter at julepynten er pakket på loftet. Måned efter måned dumper et nyt, lækket magasin ind ad døren og sørger for skøn læsning til modtageren. Men kun så længe, at abonnementet er købt til, så gavemodtageren skal ikke selv sørge for besværlige opsigelser.

– Og så kan gavemodtageren i øvrigt sende dig en kærlig tanke, hver gang. For et magasinabonnement glemmer man ikke, hvem der har givet.

2. Et magasin, der skaber glæde

BO BEDRE er Danmarks største boligmagasin og byder på inspirerende, overraskende og imponerende boliger fra både Danmark og udlandet. Med et gavekortsabonnement får modtageren et væld af flotte boligreportager udført af de bedste journalister, fotografer og stylister.

Er man bare en lille smule tændt på design, indretning og opskrifter til både hverdagsretter og fest er et abonnement på BO BEDRE verdens bedste gave.