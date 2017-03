9 fantastiske terrasser der får os til at drømme om dansk sommer

Stor træterrasse langs huset

En træterrasse løber langs husets facade og giver god plads til at indrette forskellige områder. Der er placeret flere grønne planter, hvoraf den ene (til venstre), er med til at afskærme spiseafdelingen med et lege- og hyggeområde.



Den sortmalede sandkasse fremstår som et mindre møblement på terrassen, samtidig med at den skaber et skøn område for ungerne. Den hængende stol er ideel til en hyggekrog og skaber et naturligt sted for afslapning. Udnyt pladsen på terrassen og inddel den i flere forskellige områder, så de passer til hjemmets beboere.