Farverige viskestykker fra HAY

Lækre cotton viskestykker fra HAY. Alle viskestykkerne kommer i et sæt af 2 stk. i to forskellige farver, så du kan vælge de farver, der passer bedst ind i dit hjem.

Hver stolt over at have disse farverige viskestykker hængende fremme i dit køkken - enten på en krog eller bag på køkken døren. Det giver dit køkken mere liv, ved at bringe kraftige farver i spil.