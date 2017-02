5 træting, der giver dit hjem mere personlighed

1. Pendel fra Secto Design

Smuk og elegant pendel fra Secto Design. Med norlige træsorter, skandinavisk design og et godt håndarbejde, blev Octo pendelen skabt. Skærmer bliver produceret i Finland af finsk birk. Her bliver der taget hensyn til genbrug og bæredygtighed.Den fine pendel passer godt i de fleste rum, og kan på grund af sin lethed, og kan nemt hænge over spisebordet.Pendelen findes i hvid, birk, valnød eller sort. 5570 kr. v/