10 bakker i nordisk design

The Oak Men

Den stilrene bakke fra The Oak Men har fået navnet Flip Tray, da bakken er grå på den ene side og orange på den anden side. Du kan skifte til den farve du ønsker at bruge, afhængig af dit humør eller hvilken begivenhed, du benytter bakken til. Bakken findes i andre farvekombinationer og flere størrelser. Bakkens størrelse her er 40 x 40 cm.